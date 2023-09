A használtautók közül az olcsóbbak, a 3 millió forint alattiak a legkeresettebbek a vármegyeszékhelyen. A szolnoki Péntek László, az egyik használtautó-kereskedés vezetője azt tapasztalja, hogy az Opel és a Ford a legkelendőbb márka a piacon.

Szolnok napja szeptember elseje, mellyel a Pest–Szolnok vasútvonal 1847-ben történt felavatására emlékezik a jászkunsági vármegyeszékhely. Az idei ünnepnap kapcsán Szalay Ferenc polgármester a közösségi oldalán a település vasutasvárosi múltjára emlékezett, a jelenét taglalta, illetve a jövőbeni, Szolnokot érintő, épülő V0-ás vasútvonal szerepéről is említést tett. De mi is pontosan az a „V0”?

Idén is korán érkeztek az első látogatók a gulyásfesztivál szombati napjára. A programok mellett természetesen számtalan finomsággal készültek a szervezők. A rendezvény megnyitóján Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere maga is kiemelte, hogy az elmúlt 25 év is azt példázza, a gulyásfesztivál fontos gasztrokulturális értéke lett a városnak, egy olyan rendezvénnyé nőtte ki magát, amely a hagyományápolásban is jelentős szerepet játszik.

Tiszajenőn hosszú évek óta egyházi kezelésben működik az általános iskola és óvoda, bár az intézményi ingatlanok önkormányzati tulajdonban voltak. Az épületeket most a településvezetés átadta az egyháznak.

Motoros felvonulással és tréninggel köszöntötték az Újszászra érkezőket szombat délután a településen. Az eseményt a városnapi programok részeként rendezték meg.

A Magyar Közút hátborzongató videóban mutatta meg, hogy történnek a tipikus kamionbalesetek. Egy kamion vezetőfülkéjéből ugyanis típustól függően akár több szobányi terület részben vagy teljesen beláthatatlan a sofőrök számára.

A kormány fenntartja az éves elszámolást a háztartási méretű napelemes rendszerekre. – A kormány a magyar családok oldalán továbbra is – közölte Szentkirályi Alexandra hivatalos közösségi oldalán. – A kedvezménnyel azok élhetnek, akik már benyújtott igényük alapján tervezik megvalósítani fejlesztéseiket.