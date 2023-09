Ünnepélyes keretek között adták át kedden délelőtt a megújult Szabadság utca MÁV Fűtőház-Széchenyi és Vágó Pál utca közti szakaszát.

Farkas Ferenc polgármester az eseményen elmondta: az út 200 millió forintos pályázati forrásból épült meg. A városvezető arról is szót ejtett, hogy az elmúlt időszakban számos beruházás valósulhatott meg a településen. Megújult például a Damjanich út külterületi szakasza, valamint a Nyárfás utca is. Ez utóbbit 12,6 millió forintból állították helyre. Mindezeken felül a piacot is korszerűsítették. A közelmúltban mintegy 500 millió forint forrásösszeg érkezett a városba.

Ezt követően Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke kapott szót, aki kiemelte: Jászapátin jól használják fel a különféle támogatásokat, egymást érik a nagyívű beruházások. – A Szabadság utca esetében egy hónapot vett igénybe a közbeszerzés, ugyanennyit a kivitelezés, és most már használhatja az utat a lakosság – tette hozzá.

A rendezvényen Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője is beszédet mondott. A honatya úgy fogalmazott, a Szabadság utca környékén lakók és az ide érkezők egyaránt megérdemlik a vadonatúj útszakaszt.