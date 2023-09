Manapság egyre többet hallott kifejezés az ADHD. Valójában mit is jelent ez?

– Az ADHD figyelemhiányos hiperaktivitás zavart jelent, az egyik leggyakoribb neuropszichiátriai kórkép. A populációs vizsgálatok szerint a gyerekeknél 5 százalékban, a felnőtteknél 2 százalékban van jelen. Az állapot egyik központi jellemzője az önszabályozás zavara, ami kapcsolatban állhat a végrehajtófunkciók deficitjével. Mindez azt jelenti, hogy a zavar megjelenik a viselkedésszabályozás nehézségében - például túl sokat beszél -, valamint motoros aktivitásban, túl mozgékony és az érzelemszabályozás területén is ott van.

– Mely életkorban találkozhatunk vele és hogyan jelenik meg?

– A tüneti kép már kisgyermekkorban megjelenik. Leginkább a fokozott motoros aktivitás a feltűnő. A figyelemzavar és az impulzivitás tünetei az iskolakezdésnél, a növekvő elvárások mentén válik nyilvánvalóvá. Serdülőkorban a tünetek változnak, de a figyelemzavar nem. A legtöbb esetben az ADHD felnőttkorban is megmarad és nehezíti az egyén életének számos területeit. Gyakoribbak például a munkahelyváltások, az instabil partnerkapcsolatok, de más nehézséget is okozhat.

– Milyen tényezők játszanak szerepet a zavar kialakulásában?

– Itt fontos megemlíteni a genetikai tényezőket, érinthet különböző idegrendszeri területeket, de szerepet játszhatnak a fejlődő idegrendszert érő káros hatások, valamint a különböző toxinok és fertőzések is. Ettől függetlenül sokféle fejlődési útvonal vezethet ugyanazon fejlődési kimenetelhez.

– Ön általános iskolákban is dolgozik. Hogyan látja, mennyire van jelen ez a probléma az intézményekben?

– Sajnos a napi munkám során azt a tapasztalatom, hogy nő az ADHD-s gyerekek száma. Egy-egy osztályon belül két-három ilyen érintettségű gyermek jelenléte az osztályban nagyon megnehezíti a pedagógusok munkáját.

– Mely területen befolyásolja az ADHD a gyermek életét?

– Mindez nem csak tünetegyüttes, hiszen kölcsönhatásban van több más területtel is, amely befolyásolja a gyermek életét. Ilyen például a személyiségfejlődés, a szociális kapcsolatok, a tanulás, vagy a társadalmi helyzet.

– Milyen nehézségeket okoz az iskolában?

– Első sorban tanulmányi problémák jelenhetnek meg. Képességénél akár gyengébb iskolai teljesítményt produkálhat, vagy akár többször is osztályt ismételhet. A kortárs kapcsolatokban is okozhat fennakadást, hiszen kevesebb baráttal rendelkeznek és általános társas kompetencia problémák is megjelenhetnek.

– Tudom, hogy állatasszisztált terápiával is foglalkozik. Hogyan segítik az állatok a terápiás folyamatot?

– A lovakkal végzet állatasszisztált terápia például nagyon jótékony hatással van az ADHD-s tünetekre. Pozitív hatással van a figyelem megtartására és irányítására, az impulzus és a viselkedésgátlás javítására, a problémamegoldás fejlődésére, a passzív szociális viselkedésre, az önbecsülésre és a pozitívabb énkép kialakulására.

– Mit javasol azoknak a szülőknek, ahol jelen van ez a nehézség?

– Fontos, hogy meg kell erősíteni a szülő-gyermek kapcsolatot, növelni szükséges az együttműködés motivációját. Napi 20 perc minőségi idő, amely rendszeresen és mindig ugyan abban az időben történik. A szülő csatlakozzon a játszó gyermekéhez, narrálja a gyermek tevékenységét, de ne kérdezzen és ne utasísja őt.