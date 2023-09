Kilencvenedik születésnapja alkalmából a napokban köszöntötte Gál Lászlónét a törökszentmiklósi önkormányzat. A szépkorú hölgy Cserépfalun született 1933-ban. Édesanyját nagyon korán, 3 éves korában vesztette el. 7 éves volt, amikor édesapja újra nősült, de testvérei csak jóval később születtek.

Mint mesélte, már gyermekként is sokat dolgozott, segített a háztartásban. Férjével Gál Lászlóval Mezőhegyesen találkoztak, 1950-ben kötöttek házasságot, majd Cserépalun telepedtek le. 1969-ben költöztek Törökszentmiklósra, ahol elmondása szerint sokkal jobban szeret élni, mert nem kell dombot mászni. Férje eredetileg cipész volt, de a forradalom után újra a földeken vállalt munkát, 1986-ig pedig a Gazdák Malmában dolgozott. Mindent megbeszéltek, sosem vitatkoztak, szerinte ez volt a hosszú házasság titka, hiszen 59 évig éltek boldogan, párja 2009-es haláláig. Két fiuk született, László és István, akik már szintén nincsenek vele.

Bár sokat betegeskedett, és sokszor műtötték is, de sohasem hagyta el magát. Ennek köszönheti, hogy ma már egészséges. Öt unokája, tizenkét dédunokája és három ükunokája született. Jelenleg egyik lányunokájával él. Ma is minden nap három-négy órát tölt a kertben, paradicsomot, paprikát nevel. Szerinte a hosszú élet titka is ez, hogy dolgozni kell, mert az ad erőt.