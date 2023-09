Az Országgyűlés még tavaly decemberben fogadott el egy törvénymódosítást, mely lehetővé teszi az egyházaknak, hogy igényt jelenthessenek be önkormányzati tulajdonú épületekre, ha ott hitéleti-köznevelési feladatot látnak el. A Váci Egyházmegye is benyújtotta igényét a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanjaira, az oktatói-nevelői feladatokat ugyanis már hosszú évek óta az egyház látja el.

Az ingatlanátadás mikéntjéről, feltételeiről már történtek egyeztetések a felek között, felmerült ugyanis több, tisztázandó kérdés ez ügyben, mivel többek között önkormányzati szolgáltatások is működnek az ingatlanon. A képviselő-testület végül augusztus végi soron kívüli ülésén döntött a Széchenyi utca 8. szám alatti iskolaépület, a Köztársaság út 4-ben található óvoda, valamint az ingatlanokban lévő, köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vagyontárgyak térítésmentes átadásáról. Azóta a szerződéseket is aláírták.

A települési könyvtár az iskola épületében működött, ezért azt kértük az egyházmegyétől, hogy továbbra is ott maradhasson. Erről sikerült is megállapodnunk, maradhat a könyvtár, amit nem csak a diákok vehetnek igénybe. Kötöttünk nulla forint értékben használatbavételi szerződést

– sorolta a speciális megállapodásaikat Virág József polgármester.

– A helyi piacunk az óvodai udvarral azonos helyrajzi számon található, sajnos nem volt lehetőség a terület megosztására, így majd a kultúrházunknál szeretnénk tetővel fedett részt kialakítani e célra. Az is kérdéseket vetett fel, hogy a közétkeztetést biztosító konyhánk az óvoda épületében működik. Korábban az volt a terv, hogy pályázunk egy plusz konyhaépület létesítésére, megtoldva az óvodai ingatlant, így a most használt helyiséget csoportszobává lehetne alakítani. Ez az elképzelés az ingatlanátadással megváltozott, viszont a konyhát továbbra is működtethetjük, térítésmentesen használva a helyet.

A polgármester elmondta, a korábbi önkormányzat által elnyert pályázatból megvalósított fejlesztések – az iskolai lőtér és sportpálya – pályázatban előírt feltétele volt öt, illetve tíz évig történő működtetés is. Az ingatlan átvételével ezt is átvállalta az egyházmegye. Ezzel a problémás kérdések mindegyike megoldódott.

Szerintem jó úton járunk, ha az egyházmegye nem látta volna biztosítottnak a jövőt, nem vállalta volna magára az ingatlan és az ingóságok átvételét

– vélekedett Vágó Béla intézményvezető.

– Már ősszel várható, hogy megkezdődik egy ötvenmillió forint értékű beruházás. A oktatói-nevelői munka feltételei is biztosítottak, ahogy eddig is, nálunk nem jellemző a pedagógusok elvándorlása, nincs tanárhiány. Az önkormányzattal pedig továbbra is jó kapcsolatot ápolunk, eddig is példaértékű volt az együttműködésünk, minden iskolának hasonlót tudnék kívánni.