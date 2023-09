A Szolnok Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy fiatalkorú jászsági férfival szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt. Az ügyészség végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés, végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottal szemben.

Az elmúlt hét egészében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tíz, személyi sérüléssel járó baleset helyszínén intézkedtek, melyekből négy súlyos, míg hat könnyű sérüléssel járt. A forgalom-ellenőrzők 570 járművet mértek be, melyek vezetői túllépték a megengedett legnagyobb sebességet.

A jászsági rendőrök négy férfit vettek őrizetbe a közelmúltban, akik kiraboltak egy idős jászberényi férfit. Az illetéktelen behatolók az ingatlanban tartózkodó 70 éves férfi szemébe világítottak elemlámpával, és pénzt követeltek tőle. A szépkorú pokoli perceket élhetett át, amikor az idegenek lécekkel ütlegelni kezdték, majd átkutatták a házát.

Egy nagyhegyesi lakos közlekedett személyautóval szeptember 16-án 2 óra 10 perckor a 33-as számú úton Tiszafüred irányából Debrecen felé. Haladása során a sofőr feltételezhetően elaludt és lehajtott a bal oldali árokba, majd egy fának csapódott. A baleset következtében a gépkocsivezető súlyos sérülést szenvedett.

Egy hét sem telt el, máris megrongálták a kerékpáros szervizpontot Szandaszőlősön. Szeptember 16-án három általános iskolás korú gyermek, egy lány és két fiú két kerékpárral és egy rollerrel a szervizpontnál szerelt egy kerékpárt. A szervizelésben az egyik bowden egy cseppet megtört, de szerencsére a szerszámok használhatóak maradtak.

Az elmúlt hétvégén, Csepelen rendezték meg az evezősök 2023-2024-es tanévének diákolimpiáját. A versenyen a szolnoki evezősök is rajthoz álltak, és öt számban is elhozták az aranyérmet iskolájuknak. Az öt győzelem mellé ráadásul ugyanennyi dobogós helyezést is szereztek.

Az utcán, fényes nappal halt meg egy 47 éves nő pénteken Budapesten. Mint kiderült, a nő ebédelni indulhatott a munkahelyéről, amikor a VIII. kerületi Muzsikus cigányok parkjában összeesett, mint kiderült, szívinfarktust kapott. Az esetet többen látták, de senki sem segített neki.

Lezuhant az olasz Frecce Tricolori akrobatikus légicsapat egyik repülőgépe szombaton Torino mellett gyakorlórepülés közben. A gép vagy annak részei a jelentések szerint egy családot szállító autónak csapódtak, és megöltek egy ötéves kislányt. A pilóta katapultált, és állítólag égési sérüléseket szenvedett.