„Kedves mérleg!” – ezzel a címmel szólították az egészséges életmód iránt fogékony olvasókat az L. Kovács Eszterrel szervezett író-olvasó találkozóra, a Verseghy Ferenc Könyvtárba csütörtök délután. Ezt a címet viseli egyébként a szerző újabb könyve is, melyet a korábbi, Török basa, hol a hasa? című kiadvánnyal együtt mutatott be a rendezvényen.

Az első kiadvány voltaképp egy fogyókúra története, melynek módszerét a szerző saját maga dolgozta ki, tapasztalatai mellett tudományos eredményeket is figyelembe véve, kikérve orvos, dietetikus, edző szakvéleményét is. Étkezését átalakította a „mikor-mennyit-mit" elv szerint, és kardiogépes, majd kondigépes edzésekre járt, és egy év alatt folyamatos fogyással sikerült tizenöt kilót leadnia. Módszerét megosztotta másokkal is, akiknél szintén bevált, ő pedig egymás után kapta a köszönő leveleket. Ez motiválta L. Kovács Esztert a könyv megírására.

Most újabb kiadvánnyal jelentkezett, ahol azt veszi górcső alá, természetesen ismét saját tapasztalataira építve, hogyan sikerült megőriznie az említett fogyókúra után testsúlyát. Tudományos eredményeket is alapul vesz, emellett azt is hangsúlyozza, hogy a lelki oldalt sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Bár a témában sok életmódkönyv jelent már meg, L. Kovács Eszter egyéni látásmódja, holisztikus megközelítése most is vonzotta a téma iránt érdeklődőket. A résztvevők a könyvtári találkozón számos kérdéssel fordultak az egyébként matematikus szerzőhöz.