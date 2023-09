Mint arról korábban már beszámoltunk, a VOSZ által szervezett gálán közönségdíjban részesült Rimóczi Ágnes, hírportálunk és az Új Néplap újságírója. Különdíjat vehetett át Vámosi Antal könnyűbúvár.

Prima-díjnak idén is három kiválóság örülhetett: Józsa Béla építész, Gonda István fazekasmester és dr. Tóth Tibor szociálpolitikus.

Idén minden minden díjazott Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész „Égre törő íjász” című értékes alkotását kapta ajándékba.

Gonda István (Prima-díj):

– Harmadik alkalommal jelöltek, így nem is reméltem, hogy nyerek, de korábban sem bánkódtam emiatt. De nagyon örülök a díjnak, meg is hatódtam! Ez az elismerés még jobban ösztönöz, hogy bár már eddig is nagyon sokat dolgoztam, nyugdíjasként is tovább alkossak. Még nagyon sok mindent szeretnék megcsinálni, sőt, újítani is, kerámiáimmal pedig boldogságot örömet okozni az embereknek.

Józsa Béla (Prima-díj):

– Műszaki emberként nem a szavak, hanem a tettek embere vagyok: 35 év alatt sok szép ház tanúskodott Tiszafüreden a munkámról. A megrendelőim, a munkatársaim, a cégem mind hozzájárult a győzelemhez. Köszönöm mindenkinek! Már a eleve a felterjesztésnek is örültem, és annak is, hogy az építész kategóriában én jutottam tovább. Nagyszerű, hogy Tiszafüredről ketten is nyertünk!

Dr. Tóth Tibor (Prima-díj):

– Nagy öröm és megtiszteltetés átvenni ezt a díjat, nagy meglepetés volt. Az elismerés és a tisztelet nem elsősorban engem illet, hanem a vármegyei lakosságot, és elsősorban Tiszafüredet. Nagyszerű dolog, ha az ember munkásságát ilyen magas szintű elismeréssel jutalmazzák. Nagy hálával és köszönettel tartozom ezért a szavazóknak és a VOSZ-nak. Ez motivál, hogy dolgozzam tovább és tovább...