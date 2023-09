Az oldalára borult egy személyautó a 4-es főúton, Kisújszállás közelében, a 144-es számú kilométernél – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóosztálya.

Szerencsére „csak” három személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt hétfőn a térségünkben.

A Holt-Tiszán is elcsíptek egy szabályt sértő pecást, nem dokumentálta sem a horgászatot, sem a zsákmányt.

Strandokon, vízpartokon vizsgálták a hatóságok a csúszdákat a nyári időszakban. A szakemberek kevesebb problémát találtak, mint korábban, de azért akadtak hiányosságok...

Cserjés terület égett Szolnoknál. A tenyőszigeti térségben felcsapó lángok egy homoktövis-ültetvényt is érintettek.

A napokban már egy kisebb távcsővel is látható az az égi vándor, melyet alig egy hónapja fedezett fel egy japán amatőr csillagász. A Nishimura üstököst a Föld északi féltekéjén a hajnali órákban, közvetlenül napkelte után lehet megtekinteni szeptember 17-ig, ezután kezd majd távolodni a Naptól. Segítünk, hogy hol érdemes keresni a nem mindennapi égi jelenséget.

Harmincadik évfolyamát töltötte be ebben az évben a jász és kun települések honismereti lapja, a Redemptio. A harminckét oldalas újság két havonta jelenik meg, melynek kiadását az elmúlt 29 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel.

Későn fékezett a szolnoki sofőr, nekiütközött a védett úton haladó autósnak.

Autómentes nappal, környezetvédelemről szóló előadásokkal, Bringás Reggelivel és sok-sok sporttal kapcsolódik idén Törökszentmiklós az Európai Mobilitási Héthez. A többnapos programsorozatot szeptember 16. és 22. között tartja a város.

Kigyulladt egy mezőgazdasági gép Szolnok külterületén. A tűz szerencsére nem terjedt át a napraforgótáblára.

Érdekességekben nem volt hiány a jubileumi, huszonötödik levéltári napon.

Az elmúlt napon két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására.

Ismét kiscsikó született a Jászkarajenői Lovascentrumban. Legutóbb nyáron jött napvilágra „kis jövevény” a helyszínen.

A szolnoki Hamar Márta pedagógus, coach, pénzügyi mentor mert nagyot álmodni, és létrehozta saját tanodáját, az Élet Iskoláját. Az általa összeállított foglalkozások célja, hogy a fiatalok olyan képességeket sajátítsanak el, melyeket az intézményekben alig, vagy egyáltalán nem tanítanak. Felhívására több elismert szakember szolnoki csatlakozott a mozgalomhoz, akikkel a foglalkozásokon négy fontos tematikát boncolgatnak. Hamar Mártával Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő beszélgetett podcastünkben.

Az egyik legnépszerűbb online piactéren hirdetett az a szolnoki lakos, akinek eladó kabátjára jelentkezve küldtek adathalász linket. Egy másik esetben egy webáruházon keresztül akart értékesíteni lábbeliket az a szolnoki házaspár, akik szintén csalók áldozatául estek. A rendőrség azt kéri, mindenki tanuljon ezekből a hibákból!

Három parfümről kaparta le az áruvédelmi etikettet egy férfi egy karcagi áruházban. Az elkövetőt a biztonsági irodába kísérték, ám onnan szökni próbált, végül egy szolgálaton kívüli rendőr kapta el.

Régóta húzódik a ceglédi Köztársaság úti pattogtatópályák pere. A szabadidős létesítmények sorsáról decemberben tárgyalnak majd.

Gondozott, zöld pázsit, pirosló muskátlisor a fehér házfal tövében – ez csak egy pici szelete annak a szépségnek, mely a tiszatenyői Guttyán Sándorék portáját jellemzi. A természetszerető házaspár mindig is nagy gondot fordított környezetére, amit most első díjjal is jutalmazott az önkormányzat a Tiszta udvar, rendes ház elnevezésű versenyen.

Helybéli diákok csatlakoztak szerdán délután az EarlyAct csoporthoz a Szolnok-Tisza Rotary Clubban.

Lakossági fórum keretében mondhatták el a legfontosabb helyi problémákat az Indóház és a Gőzhajó utca környékén élők Szolnokon. A felvetéseket Molnár Iván, a térség önkormányzati képviselője hallgatta meg.