Felavatták a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium kilencedikes diákjait. Osztályzászlót festettek, közös táncot tanultak be és jelmezbe is bújtak a gólyák, de egyéb vicces feladatok is vártak rájuk. Ahogy az intézmény közösségi oldalán írják, a nap zárásaként letették a gólyaesküt, hogy igazán hajnóczysnak érezzék magukat.