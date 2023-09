Fontos helyi közügyekről tárgyal a szolnoki közgyűlés soros, szeptember végi ülésén. A csütörtöki testületi fórumon a képviselők vélhetően egyhangúan megszavazzák azokat a városfejlesztést elősegítő előterjesztéseket, melyek nem lehetnének pártpolitika célpontjai. Minden bizonnyal pozitív döntés születik arról, hogy a Kaán Károly út – Zagyva gáttól a székely kapuig húzódó szakasza – új burkolatot kaphat jelentős kormányzati és forráskiegészítő önkormányzati közös, mintegy 206 millió forintos támogatásból.

A Dr. Durst János úti Újvárosi Tanoda, a Malom úti Széchenyi Tanoda és a Tersánszky Józsi Jenő úti Szandaszőlősi Tanoda további, hosszabb idejű használatra kérelmezi eddigi bérleményeit. Mint ismeretes, a tanodákban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos igényű, valamint nehéz sorsú roma nemzetiségű gyerekek felzárkóztató tanítását, tehetséggondozását végzik szakpedagógusok. Valószínűleg ez az előterjesztés is közös megértésre talál.

Az a beadvány is többségi „igen” határozatot igényel, miszerint a tervezett, Szandaszőlőst elkerülő út, valamint Csáklya úti híd kivitelezésének előzetes környezeti hatástanulmánya is megkezdődhessen. A csütörtöki közgyűlés további fontos témákat is tárgyal, például, hogy a város csatlakozik a jövő évi Bursa Hungarica programhoz, vagy alapítványi támogatásokról is dönt.