Szombat este megtelt vendégekkel a szolnoki Szigligeti Színház, méltó helyet biztosítva a nagyszabású estnek. A kulturális műsorral színesített rendezvényen idén is neves előadók gondoskodtak a kulturális élményről.

A Prima Primissima díjat Demján Sándor üzletember 2003-ban alapította a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) támogatásával. Ez 2005-től egészül ki a Területi Prima díjakkal. Szűkebb hazánkban 2005. szeptember 16-án rendezték meg az első ünnepélyt, a területi Prima-gála atyjaként is emlegetett dr. Lits József vármegyei VOSZ-elnök kezdeményezésére. A díjat a civil szféra javaslata és lakossági szavazatok alapján, egy szakmai grémium értékelésével megtámogatva ítélik oda a legkiválóbbaknak.

A legnagyobb izgalom természetesen idén is a Primák kihirdetését kísérte. Végre elérkezett a várva várt pillanat is. Idén közönségdíjban részesült Rimóczi Ágnes, az Új Néplap és a Szoljon.hu újságírója. Különdíjat vehetett át Vámosi Antal könnyűbúvár. Prima-díjban idén is három kiválóság részesült: Józsa Béla építész, Gonda István fazekas mester és dr. Tóth Tibor szociálpolitikus.

A rendezvényen hagyományosan tíz vállalkozói díjat is átadnak. Ez évben az év viseletkészítő mestere Tajti Erzsébet, az év természetvédelmi őre Kiss Ferenc, az év kereskedője Urbán Katalin, az év benzinkút üzemeltetője Jánosi Zoltán, az év autófényező mestere Turi István, az év független filmkészítője Ljasuk Dimitry, az év katonai oktatója dr. Dunai Pál alezredes, az év ejtőernyős katonája Szabó Norbert hadnagy, az év híradós katonája Tőtős Lehel főhadnagy, valamint az év rendőre Egedi István rendőr ezredes vehette át az elismerést.

Gratulálunk a díjazottaknak!