Mint korábban hírül adtuk, a szénhidrogén-feltáró mélyfúrások kivitelezéséhez földmunkákat és útfelújításokat hajtanak végre Tiszaigar egyes területein. Többek között a Rákóczi út és a Dózsa György út bizonyos szakaszain kátyúzást végeznek, a Dózsa György utat pedig padkával ki is szélesítik majd, de megtörténik az úthibák javítása és a közművek bevédése is. A Dózsa György út végén, valamint a Jókai út Dózsa György út és Petőfi út közötti részén zúzott köves utat alakítanak ki, miként a Feszty út József Attila út és Bocskai út közötti szakaszán is. A Petőfi úton eseti kátyúzást végeznek.

Szilágyi László, Tiszaigar polgármestere megkeresésünkre elmondta, igyekeznek nem hátráltatni a munkálatokat, s bíznak abban, hogy sikerrel járnak a fúrások.

– Hónapokkal ezelőtt a kőolaj- és földgázkitermelő O&GD Central Kft. keresett meg azzal a hírrel, hogy egy jó pár évvel ezelőtti vizsgálat szerint Tiszaigar külterületén szénhidrogén gyanús területet találtak – mesélte a településvezető. – A térségben nem egyedülálló ez, hiszen korábban Tiszaszentimrével kapcsolatban is napvilágot láttak ilyen hírek. Jelenleg sajnos csak a településen keresztül tudják megközelíteni a fúrópontot a szakemberek, mivel más terület nem alkalmas arra, hogy járművek közlekedjenek rajta.

A településvezető ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a község lakói vegyes érzésekkel fogadták a fúrások előkészítési munkáit.

– Nem kis változás ez a település életében, főleg az érintett utcákban élők számára – ismerte el a településvezető.

– Mint minden ember, a helyiek egy része is tart a változásoktól. Az utcában több ház is vályogból készült, van aminek még alapja sincs, így az ott élők attól tartanak, hogy kár keletkezik az otthonukban.

Az esetleges fúrásokat megelőzően már járt a településen egy kárszakértő, aki előzetesen felmérte a házak állapotát. Jómagam bizakodó vagyok, hiszen korábban már hallottam arról, hogy egy hazai település belterületén kétszer is fúrtak, azonban nem jelentettek lakossági problémát és a településen sem okozott semmilyen gondot ez a tevékenység.

A kivitelező cég saját költségén szélesíti és javítja az utakat, amelyeken keresztül összesen 90 kamion szállítja majd a fúróegységet a helyszínre.

Volter György, a fővárosi székhelyű O&GD Tiszafüred Koncessziós Kft. hatósági és társadalmi kapcsolatok vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy november első heteiben kezdődnek meg a Tiszaigar-1 elnevezésű szénhidrogén kutató mélyfúrás lemélyítésének munkálatai a község külterületén.

Minden ilyen koncessziós területet pályázat útján tudunk elnyerni az államtól, ha az adott területen az előzetes geológiai adatok is azt mutatják, hogy szénhidrogént találhatunk

– mutatot rá Volter György.

– A terület elnyerése után összegyűjtjük az összes, rendelkezésre álló régebbi adatot és szükség esetén új szeizmikus méréseket is végrehajtunk. Mindezek alapján a geológusok olyan területeket kutatnak fel, ahol esetlegesen fúrást kezdeményezhetünk. Tiszafüred koncessziós területe 654 négyzetkilométer, amibe a Tisza-tó és az attól keletre eső területeket tartoznak, így Tiszaigar is. A településtől nyugati irányban találtunk egy olyan helyet, ahol reményeink szerint szénhidrogént, azaz gázt találhatunk. Hosszas keresgélés után bukkantunk rá Tiszaigar és Tiszaszőlős között. Sajnos a fúrási telephelyet csak a településen keresztül haladva lehet elérni, így útfelújítást és bővítést végezünk annak érdekében, hogy novembertől elkezdődhessenek a fúrási munkálatok.

A fúrás sikeressége esetén további műveletekre is sor kerül, először a megtalált gázmező műszaki paramétereinek megismeréséhez szükséges rétegvizsgálat következik, majd a kutat bekötik a mol Tiszaszentimre határában lévő rendszerébe.