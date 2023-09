Szarvas Andrást, Cibakháza köztiszteletben álló plébánosát brutális módon gyilkolták meg 2013. szeptember 10-én. Holttestére saját otthonában, a plébánia pincéjében talált rá Varga Tamás atya, aki a mai napig megdöbbenéssel emlékszik vissza arra az éjszakára.

– Ahogy közeledünk az évforduló napjához nem is gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz. Tíz évvel ezelőtt én találtam meg, kegyetlen dolog volt, igazából felismerni sem lehetett. Mindig azt mondta, hogy légy erős!. Ott kellett igazán erősnek lenni, először azt sem tudtam, kinek szóljak – idézte fel a nyomasztó emlékeket Varga Tamás atya.

Közel huszonnégy órán át tartott a helyszínelés.

– Emléke bennünk él, nem maradhat el a nevének említése, példaként a Szentbeszédekbe is beleszövöm. Attól volt nagyszerű ember, hogy egyszerű volt, élte az evangéliumot. Lényegre törőként kimondta, amit gondolt – jellemezte Szarvas András atyát utódja.

Ő mindig azt mondta, ha rám gondoltok, mosolyogjatok. Ezt olvastam a ravatalánál, nagyon nehéz volt, de nem sokat hagyott sírni és búslakodni – fogalmazott.

Hozzátette: Szarvas András szellemiségével a mai napig kézzelfogható módon vezeti őket, nem hagyta magára a Tiszazugot.

– Ugyanazok nem lehetünk, nem is lehet őt utánozni, de ami követendő azt kiemeljük, például hogy egyszerűen tesszük a dolgunkat, vagy megszólítjuk az embereket – sorolta.

A plébánia épülete még most is úgy van, ahogy Szarvas András élt benne, falán emléktáblát avattak, ami előtt még tíz év múltán is virágok és mécsesek vannak. A helybeli fiatalok virágládát készítettek a méltó emlékezéshez.

– Mindig azt mondta: legyetek őrlángok, őrizzétek a hitet, úgy tudjátok továbbadni – idézte fel tanításait Varga Tamás. Kedves emlékként felderengett még szavaiból, amikor Szarvas András tévesen Jóskának szólította, később ez is sokat ismételt mondat lett a szájából: Jóska, jegyezd meg, nincs lehetetlen csak tehetetlen!

– Ezzel azt hiszem elmondott mindent – tette hozzá Varga Tamás.

Az évforduló emlékére Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke misét celebrál a Cibakházi Mindenszentek Római Katolikus Templomban vasárnap délután 4 órától.

– Nagyon sok vendéget várunk. Érkeznek Nógrádból, Szarvas András szülőfalujából és a környékbeli településekről – mondta Hegyes Zoltán polgármester, aki hasonlóan sokként emlékszik vissza a tíz évvel ezelőtt történtekre.

– Ha visszagondolunk, ma is ugyanezt érezzük, értetlenül a állva történtek előtt – fogalmazott.

Akkoriban Máthé György, a Váci Egyházmegye Szolnoki kerületének esperese sokat látogatott a faluba és segített feldolgozni a történteket.