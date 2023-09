Korszerűsítés 1 órája

Hónapokon belül birtokba vehetik a csöppségek az újjáépített Temető úti bölcsődét

Hamarosan megnyitja kapuit a Temető úti bölcsőde. A másfél évvel ezelőtt elkezdődött beruházás már az utolsó fázisában tart, szerda délelőtt sajtótájékoztatón jelentették be a helyszínen: szeptember végére elkészülhet az épület, néhány hónap múlva pedig be is népesülhet.

(Balról) Szalay Ferenc polgármester és Molnár Iván önkormányzati képviselő Fotó: Mészáros János

Tavaly év elején számoltunk be a hírről, miszerint elkezdődött a Temető úti bölcsőde újjáépítése. Szerda délelőtt Szalay Ferenc polgármester és Molnár Iván önkormányzati képviselő az intézmény kapujában bejelentette, hogy heteken belül elkészül az intézmény. – A műszaki átadása már zajlik a bölcsődének, ami azt jelenti, hogy a hónap végéig teljesen elkészül az intézmény – kezdte a sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester. – Szép és tágas intézmény előtt állunk, kényelmesen elfér majd az a három csoport, akiknek készül az épület. Bízunk benne, hogy az létesítmény jó szolgálatot tesz majd a jövőben, és az ott élők is szívesen hozzák majd ide csemetéiket. Ahogy korábban is írtuk: a beruházás a megyeszékhely önkormányzata „Temető úti bölcsőde újjáépítése” elnevezésű nyertes pályázatának köszönhetően valósul meg. Erre a célra a város 635 millió forintos támogatásban részesült. A bölcsőde épülete

Fotó: Mészáros János A harminchat kisgyermek ellátására alkalmas Temető úti bölcsőde építkezése tehát hamarosan befejeződik. – A Temető úti bölcsődében kényelmes körülmények között, megújult környezetben óvhatják, nevelhetik a legkisebbeket a szakemberek. Ráadásul a bölcsődeberuházás mellett zajlik az orvosi rendelő felújítása is – emelte ki a képviselő. Nemrég pedig megújult a bicikli út is a környéken, ami szintén fontos mérföldkő volt a helyiek életében, hiszen számos család biciklivel közlekedik a mindennapok során – zárta szavait az önkormányzati képviselő.

