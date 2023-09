Már fél héttől friss péksüteményekkel, gyümölccsel, kávéval és teával vártàk a kerékpárral közlekedőket a Bringás reggeli szervezői Szolnokon. A Kossuth téren ismét jó hangulatban teltek a korai órák kedden. A hagyományokat követve és csatlakozva az országos kezdeményezéshez immár kilencedik alkalommal szervezték meg a rendezvényt. A program az autózás helyett a közösségi közlekedés használatára helyezi a hangsúlyt, a kerékpározás és gyaloglás mellett érvel.

Tasnádi Zoltán a helyszínen elmondta, több mint ötszázan vettek részt a Bringás reggelin.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága jóvoltából helyi és térségi termelők finomságait is meg lehetett kóstolni. A Szolnok Rendőrkapitányság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott rendezvényhez, a vármegyeszékhely főterén kerékpárjaikat is regisztrálhattak a biciklisek.