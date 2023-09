Megkoszorúzták a Várkonyi István Általános Iskola végzős tanulói az intézmény névadójának szobrát csütörtökön délután – számolt be róla közösségi oldalán a városháza. Mint írják, az iskola tavaly ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Akkor is és most is megkoszorúzták a köztéri alkotást, amely a diákok összetartozását is szimbolizálja – hangzott el az eseményen. A megjelenteket Bögös István iskolaigazgató köszöntötte.