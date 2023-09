A város napi események levezetéseként szeptember 10-én kerekezésre várják a sportkedvelő túrkevieket. Vasárnap 10 órakor indul a III. Tour Keve a Liget pavilonjától. A kerékpáros túra keretében a Csurgói gátőrházig tekernek a résztvevők, a legaktívabbak ezt a távot akár kétszer is megtehetik, így akár negyven kilométert is tekerhetnek.

A szervezők a gyerekekre is gondolnak, a tíz év alattiaknak egy hét kilométer hosszú távval készülnek. A túra résztvevőinek meglepetés ajándék is jár majd, lesznek frissítő pontok, a Ligetben pedig az eseményhez kapcsolódóan BMX bemutatót is láthat a közönség.