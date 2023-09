Az idei Kulturális Örökség Napjai keretében megnyitja kapuit a látogatók előtt a szolnoki vármegyeháza. A kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának szakemberei szeptember 16-án, szombaton két alkalommal, délelőtt kilenc és tíz órakor ingyenes tárlatvezetést tartanak.

– A szolnoki vármegyeháza épített örökségünk egyik meghatározó eleme. Egyik különlegessége, hogy eredetileg is azzal a céllal épült, hogy a vármegyei közigazgatás központja legyen. A három különböző egységből összekapcsolt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1876-ban jött létre, központjául pedig a törvényhozás Szolnokot tette meg. Az eklektikus stílusú székházat Benkó Károly tervei alapján 1878-ban, egy év alatt építették fel. A vármegye kialakulása, valamint a székház tervezésének és kivitelezésének története izgalmas fordulatokban bővelkedett, amelyet a látogatókkal is megosztanak az épület bejárása közben – adtak némi ízelítőt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Kiderült az is, hogy a patinás épület több különleges helyszíne is megnyílik az érdeklődők előtt, továbbá a program során történelmi áttekintést is kapnak a vármegye életéről.