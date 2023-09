A civil szervezetek a tagdíjak adományok mellett legfőképp pályázati forrásokból működnek, valósítják meg célkitűzéseiket, így a forrásokról szóló információs rendezvényeket mindig nagy érdeklődés kíséri, ahogy ezúttal is.

Az esemény fővédnöke, dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntőjében felidézte, hogy a rendezvény szervezője, a Contact Mentálhigiénés Szolgálat – mint a vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birokosa – rendszeresen hívja össze a vármegyei civil közösségeket.

– A civil közösségek önmaguk is képesek forrásteremtésre, de jó az, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai és sok más pályázat lehetőségein keresztül a magyar kormány is úgy gondolja, nagyon fontos, hogy az állam is támogassa őket – hangsúlyozta.

Felidézte, hogy a KSH adatai alapján 1560 civil szervezet van bejegyezve a vármegyében, ebből 992 regisztrált a CKSZK-ban. Többségükben ezek a közösségek járási székhelyekhez kötődnek.

– A civil közösségek önmagukban erőforrások, mindenki beleteszik munkáját, energiáját, idejét, kapcsolatrendszerét, ehhez társulnak pályázati források, a NEA, a Falusi Civil Alap és Városi Civil Alap is. Az elmúlt esztendőben összességében félmilliárd forint volt az az összeg, amire sikeresen pályáztak a vármegyei szervezetek.

Szalay Ferenc polgármester külön üdvözölte dr. Nagyné Varga Ilonát, a civil tanács elnökét és dr. Molnár Beátát, a vármegyei CKSZK vezetőjét, akik kiemelt szerepet töltenek be a város civil életének szervezésében.

Dr. Urbán Ildikó, a vármegyei kormányhivatal igazgatója a civil szervezetek képviselőinek mondott köszönetet a Jászkunság életében végzett munkájukért.

A rendezvényen Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szűkös költségvetési helyzetben is rendelkezésre állnak a civil források, de nagyon fontos, hogy mind a térségek képviselői, polgármesterek elkötelezetten dolgoztak a civilekért. Azt is megjegyezte, vármegyénk minden harmadik lakosa tagja valamilyen civil szervezetnek az élet legkülönfélébb területén.

Az egyesületeknek, alapítványoknak legfontosabb pályázati forrását egyértelműen a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) biztosítja, mely az személyi jövedelemadó 1 százalékához kapcsolódik. Erről, és a pályázati források összegének alakulásáról, a 2018 óta bekövetkezett különféle módosításokról dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetője tartott átfogó tájékoztatót.

Elhangzott, míg 2014-ben 3,38 milliárd forint állt összesen rendelkezésre, 2023-ban már 11,05 milliárd, az október 2-án megnyíló pályázatokhoz pedig a 2024-es évre 13,89 milliárd forint áll rendelkezésre.

2023-ban vármegyénk 222 civil szervezet több mint 216,7 millió forint összeget pályázott meg sikeresen a NEA összevont és egyszerűsített pályázatain. A 2024-es évre mindkét formában magasabb összeg pályázható, amit szűkebb régiónk szervezeteinek is érdemes minél inkább kiaknázni.

A pályázati kiírások egyszerre jelennek meg 2023. október 2-án, de egyszerűsített pályázat beadására várhatóan csak október 16-tól lesz lehetőség.

A pályázat részleteibe a miniszterelnökség főosztályának másik két munkatársa, dr. Kisida Tamás jogi referens és Lakatosné Kiss Edit pályázati referens avatta be a hallgatóságot.