Valamennyi tárlat díjmentesen volt megtekinthető a vasútállomáson Szolnok Napján szombaton.

A korábbi emeleti Utasellátó-éttermében számos korabeli használati tárgyat vehettek szemügyre az érdeklődők, melyek közül sok még ma is működőképes állapotban van. A látogatók emlékjegyet is pecsételhettek, sőt a kijáratnál a Hatvan-Szolnok vasútvonal megnyitásának 150. évfordulója alkalmából emléklapot is kaphattak.