A színpadon estig a helyi művészeti csoportok mellett jeles előadók, együttesek is felléptek. Itt adták át a Virágos Kisújszállásért és a Legszebb konyhakertek verseny díjait is. A Mesterségek utcájában jeles kézművesek kínálták portékáikat, de volt mosolyudvar játszótér, KÖKE egészségsátor, arcfestés és esti diszkó is.