A szlovákiai Kürt nevű helységek már a kilencvenes évek végén összekapcsolódtak, 2001-ben magyar testvértelepülést kerestek.

– Akkoriban volt egy nagy árvíz a térségünkben, a tiszakürti gát nagyon jó állapotban volt, így minket nem érintett. Komáromkürt, Csallóközkürt és Hidaskürt kerestek egy magyarországi kürtöt a Tisza mentén, aki szorult helyzetbe lehet és pénzt gyűjtöttek, amit a három polgármester akkor elhozott hozzánk. Kiderült, hogy mi nem vagyunk árvízkárosultak, így Nagyrévnek adták át a pénzt, ahol súlyos problémák voltak. Ez volt a testvértelepülési kapcsolatunk kezdete – emlékezett vissza dr. Kiss Györgyné polgármester.

Az évek alatt megszokottá vált, hogy mindig más falu vállalja fel a Kürtök Nemzetközi Találkozójának szervezését, amit a Tiszazugban például egy kürtkoncerttel nyitottak meg néhány éve.

– Azután 2006-ban csatlakozott Hejőkürt és Erdőkürt a szövetséghez, azóta minden évben máshol rendezzük meg a találkozót, az évek alatt barátságok szövődtek közöttünk – tette hozzá.

Idén Hidaskürtön gyűltek össze július 8-án. Kubik József, Csallóközkürt volt polgármestere elhatározta, hogy könyvet ír a szövetségről, mely 2023-ra elkészült. A kötet nemcsak bemutatja a településeket, hanem képekkel illusztrálja a találkozókat is, hírt adva azok jó hangulatáról. A könyvekből Tiszakürtre is került, a hivatali irodák mellett a könyvtár polcairól is ki lehet majd kölcsönözni.

A nemzetközi kapcsolat nem korlátozódik tehát csak a találkozásokra, egymás kultúráját, ízeit is megismerték az elmúlt évtizedekben. Hidaskürtön most októberben tartják a már hagyományos Kürti Ízek Fesztiválját, ahol természetesen Tiszakürt is képviselteti magát.