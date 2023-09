Olyan mint egy elvarázsolt kert. Így írtuk körül cikkünkben néhány évvel ezelőtt Szabó András kertjét. A mezőtúri takaros kis portát kisebb-nagyobb állványok, virágtartók díszítik és még az országalma mása is megtalálható ott. Ezek a kerti díszek pedig különleges módon készültek, nem más az alapanyaguk, mint kövek és kavicsok. – Ez több, mint egy hobbi – nyilatkozta korábban hírportálunknak Szabó András. – Alkotás előtt és közben is ráhangolódom a kövekre, alapanyagokra. Pontosan tudom, melyiket miért választom és hová szánom. Ilyenkor a lelkemből szemlélem a születő alkotást – mondta.

Az elvarázsolt kert

Fotó: Jenei József

Az évek alatt egyre több kavicsalkotás született András kezei alatt, a közelmúltban közülük néhány darabot a városnak adományozott. A mutatós, dísztárgyként is beillő kaspókat, virágtartókat a Petőfi téren helyezték ki a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársainak segítségével. – Csak szét kell nézni a téren és jól látszik, hogy ez bizony nagyon különleges és ezáltal értékes adomány a városunk számára. Hálával tartozunk ezért Szabó András, volt képviselőnek, a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület elnökének, aki már eddig is nagyon sokat tett a településért – fejezte ki köszönetét Szűcs Dániel az adományozás után. A polgármester hozzátette: a felajánlott gyűjtemény a város vagyonleltárában is szerepel majd. – A valós értékén túl ráadásul eszmei értéke is nagy – tette hozzá a városvezető.

Kavicsvirágtartók

Fotó: Jenei József

Már csak azért is így van, mert a virágtartók egytől egyig Szabó András egyedi alkotásai, mindegyik saját ötlete alapján készült aprólékos munkával. Ahogy az alkotó elmondta, ő maga sem tud arról, hogy valahol az országban valaki készít még ilyet. S további egyedi jegy is „díszíti” a Mezőtúron, a főiskola épületénél található virágtartókat. Az egyiken az arra járók felfedezhetnek egy keletre néző T és egy és egy nyugatra tekintő M betűt. Az előbbi a „túr” szóra, utóbbi pedig a „mező” ábrázolásra utal.