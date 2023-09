A Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete 2018 augusztusában nyitotta meg adományokat árusító üzletét egy bérleményben Szolnokon, a Várkonyi tér 20. szám alatt. A városban egyedülálló kezdeményezést a önkormányzat is támogatta. A magánszemélyek vagy cégek által ingyen felajánlott, jó minőségű holmikat az üzlet vevőköre nagyon kedvező áron vásárolhatja meg.

– Ezt projektet a Békés Vármegyei SM Egyesület mintájára hívtuk életre, a segítés szándékával – idézte fel a kezdeteket Furcsa Józsefné, az egyesület elnöke elárulta, a boltra nagyon hamar felfigyeltek az emberek, bár vannak, akik mai napig is meglepődnek azon, hogy ilyen üzlet működik itt. Az adományok azóta is nagy mennyiségben érkeznek, tárolására külön raktárhelyiséget kell bérelniük. Sokan nem csak a ruhákat keresnek – bár még esküvői ruha is van! – kelendő az ágynemű, törölköző, étkészletek, de adtak már el babakocsikat is.

Az eladásokból fizetik a közüzemi számlákat, tisztítóeszközöket a ruhaadományok mosásához is. A fennmaradó pénzből a betegek szállítását, eszközeik beszerzésére fordítják. Nem költenek belőle összejövetelekre, de a négy bolti alkalmazott bérére sem; a kizárólag megváltozott munkaképességű dolgozókat ugyanis pályázati pénzből foglalkoztatják. Elnökük pedig önkéntesként tevékenykedik. A boltot viszont szeretnék minél tovább működtetni, Mint Furcsa Józsefné hangsúlyozta: úgy érzi, hasznos dolgot tesznek ezzel, a segítségnyújtás forrásteremtése mellett még a környezet kínéléséhez is hozzájárulnak azzal, hogy a fölös holmik nem a kukában vagy a kályhában végzik.

Az egyesületnek évi 4-5 alkalommal vannak nagyobb rendezvényeik, de vármegye szinten az egy helyen élő sorstársak szoktak találkozni. Sokszor van viszont, hogy hozzátartozók, családtagok, barátok keresik fel őket sm-betegükkel kapcsolatos segítségért, tanácsért. Az utóbbi időszakban gyakran kérnek segítséget szociális otthoni elhelyezéshez is, de ez nem könnyű, eleve is nagy a várólista, nincs hely.

Furcsa Józsefné az adománybolt előtt

Fotó: Nagy Balázs

A sclerosis multiplex egy immunbetegség, ami a gerincvelőt támadja meg, járásnehezítettséget, látási gondokat, vizelettartási problémákat okozva. Mint megtudtuk, sokan keverik a skizofréniával, amihez semmi köze, az sm-betegek szellemileg teljes értékűek.