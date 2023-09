A koronavírus-járvány óta először jöttek össze jó hangulatú, ebéddel, tombolahúzással egybekötött találkozóra a falvai sorstársak. Szeptember 23-án a rokkantak napját ünnepelték a sportcsarnokban. Remekül sikerült a rendezvény, melyen igazi családias hangulat alakult ki.

Bolecsekné Ádám Mária a falvai mozgáskorlátozottak csoportvezetője elárulta, hogy mivel ő maga szépkorú is, és Örökifjak csoportjával is jó a kapcsolatuk, nyugdíjasoknak is küldött meghívót. Sőt, vidéki sorstársak is elfogadták az invitálást, így mezőtúriakkal és öcsödiekkel együtt ünnepelhettek.

A zenéről, nem először, a mezőtúri Orosné Szamos Margó és férje, Károly gondoskodott. Repertoárjukból nem hiányzott Máté Péter Azért vannak a jó barátok című száma, ezt a dalt már szinte szlogenjüknek tekintik a falvaiak.

Az ebéd mellé sütemény is dukált, amit a falvai sorstársak készítettek, a tombolához pedig a vendégek is adtak nyereményeket.