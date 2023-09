Külügyminiszteri bejelentés 24 perce

Milliárdokból fejleszti szolnoki gyárát a Stadler, számos új munkahely jöhet létre – galériával

Elkészült az ötezredik kocsiszekrény is a Stadler szolnoki üzemében. A vasúti járműgyártó cégcsoport emellett más tekintetben is jelentős mérföldkőhöz ért. Kormányzati támogatással ugyanis mintegy 17 milliárd forintból fejlesztheti gyártási kapacitásait a vállalat. A hírt kedden délelőtt ünnepélyes keretek között jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (balra) és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere Fotó: Nagy Balázs

A vármegyeszékhely Stadler-gyárának keddi rendezvényén kettős apropóból gyűltek össze a magas rangú vendégek. Egyrészt, ahogyan arra Peter Spuhler, a Stadler Rail Csoport igazgatóságának elnöke is utalt, az ötezredik vasúti kocsitest legyártásával komoly mérföldkőhöz érkezett a vállalat. Továbbá, egy új beruházás is láthatáron van, amely stratégiai jelentőséggel bír Szolnok és a cégcsoport életében egyaránt... – Ötezer vasúti kocsitest előállítása megsüvegelendő teljesítmény. Ami a jövőbeli fejlesztéseket illeti, abban állapodtunk meg a Stadlerrel, hogy egy újabb jelentős beruházásra kerül itt sor – vette át a szót a pódiumon hazánk külgazdasági és külügyminisztere. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a vállalat úgy döntött, hogy a kormány támogatásával 20 százalékkal növeli az itteni gyártási kapacitását, azaz évente 750 vasúti kocsitest legyártására nyílik lehetősége Szolnokon. Ezzel a beruházással 170 új munkahely jön létre. A fejlesztés 17 milliárd forintos értéket képvisel, melyhez a kormány 4,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. A beruházás a hazai exportteljesítmény növekedéséhez is jelentősen hozzájárul, hiszen mindannak, amit az üzem előállít, 90 százalékát az exportpiacokon értékesítik – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Szijjártó Péter a Stadlernél járt Szolnokon Fotók: Nagy Balázs

Az ünnepi esemény vendége volt dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is, aki beszédében rámutatott, a Stadler szolnoki betelepülésekor kulcskérdés volt, hogy legyen elegendő szakember a munkafolyamatok elvégzésére. – Mára elmondhatjuk, hogy az itteni üzem az első ilyen jellegű gyár Magyarországon, amely ráadásul Európa egyik legmodernebb üzemének számít. A cég működésének középpontjában a rugalmasság, a megbízhatóság a csúcstechnológia, valamint a folyamatos innováció áll. A Stadler cégcsoport a térség jövőképéhez is nagyban hozzájárul – fogalmazott a képviselő. Ezt követően Szalay Ferenc polgármester osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A városvezető a svájci cégóriás Szolnok életében betöltött szerepét méltatta. A vármegyeszékhely gazdasága 1996-ra teljesen szétesett, ezrek veszítették el a munkájukat. A fejlődést éppen a vasút indította be, megérkezett a Stadler, amely nemcsak a fejlesztésekben vállalt szerepet, hanem a térség önbizalmát is visszaadta – taglalta. Szalay Ferenc hozzátette, fontos kormányzati stratégia Kelet-Magyarország felzárkóztatása, ezért nem mindegy, hogy Szolnok miként tudja kivenni a részét a folyamatokból. – Ebben a Stadler óriási segítséget nyújthat a városnak. S ha a fejlesztések tovább mennek, az önkormányzat a jövőben is szívesen együttműködik a céggel – összegezte zárszavában a városvezető.

