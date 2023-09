– Három éve működik a szolnoki Tisza Állat- és Természetvédő Egyesület – idézte fel munkájuk kezdeteit László Karina, az egyesület vezetője. – Fennállásunk ideje alatt még sosem fordult elő velünk, hogy kifogytunk volna a kutyaeledelből, idén viszont megtörtént. Nemrégiben elfogyott az összes támogatásból begyűjtött állateledelünk, így az egyesületnek kellett beszereznie azokat. Ráadásul egyre kevesebb a támogató és az örökbefogadó is. Tavaly ilyenkor 30 kutyával zártuk a nyarat, idén viszont 45 ebet helyezünk el ideiglenes befogadónál, ezek az állatok mind új otthonra várnak – mondta a vezető.

A Szolnok Városi Állatotthonban is telt házzal zárták a nyarat, így továbbra is várják a leendő gazdák jelentkezését és az adományozók segítségét is.

– Évről évre azt tapasztaljuk, hogy a július és az augusz­tus nagyon nehéz időszak az örökbefogadás szempontjából – fejtette ki hírportálunknak a szolnoki állatotthon egyik dolgozója.

– Mi azzal magyarázzuk ezt az időszakot, hogy ilyenkor a legtöbben a nyaralásra és a pihenésre fókuszálnak. Adományokból is jóval kevesebb van ezekben a hónapokban. Augusztus végére, szep­tember elejére általában mindig rengeteg kutyánk van. Ezzel szemben mindig nagy igény van arra, hogy menedéket nyújtsunk a kóbor állatoknak.

Éppen ezért az iskolákban járva is mindig a felelős állattartás fontosságát hangsúlyozzuk. Örökbefogadóinktól is hosszas bemutatkozást kérünk, hogy biztosak lehessünk abban, jó helyre kerül az állat.

– Kiváló kapcsolatokat ápolunk a különféle társszervezetekkel is, kölcsönösen segítünk megoldani egymás problémáját. Hozzánk általában inkább felnőtt ebek kerülnek, most viszont a szokásosnál több kölyökkutyánk van, természetesen róluk is igyekszünk a lehető legkörültekintőbben gondoskodni. Ehhez persze szükségünk lenne kutyaszalámira, konzervételekre, továbbá takaróra és plédekre is.

Pepita, a keverék kutya is saját gazdát szeretne – mondja Keskenyné Dobos Krisztina, a Szolnok Városi Állatotthon telepvezetője

Fotó: Nagy Balázs

A Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány is telt házzal üzemel idén nyáron.

– Egyáltalán nem tudunk mostanában új kutyát befogadni, ugyanis telt házzal működünk. A gazdák meg nem igazán jelentkeztek, talán az utóbbi napokban történt némi változás – mondta a jelenlegi helyzettel kapcsolatban Sándor Erika, a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány elnöke.

A miklósi telephelyen jelenleg 85 kutyát gondoznak, mindezt bekötött víz és áram nélkül. A jelenleg hozzájuk bevitt talált jószágokat próbálják azonnal gazdásítani, vagy a megtalálót meggyőzni, hogy legalább ideiglenesen nyújtson menedéket a kóbor állatnak.

Ráadásul sok-sok kölyök is bekerült a nyáron, melyek nem találtak gazdára, és már szét kellene őket választani, hogy ne bántsák egymást. Úgyhogy egyszerűen már nem tudunk kutyát befogadni, nagyon, de nagyon várnánk a gazdijelölteket

– sóhajtott a telepvezető. Mint elmondta, az adó egy százalék felajánlása előtt mindennapos küzdelmet folytatnak az életben maradásért, állandóan sakkoznak a csekély bevétellel.

– Nem egyszerű most, hogy emelkedtek az árak, az adományozás és az örökbefogadás is kevesebb a magas infláció miatt. A kutya viszont egyre több. Nagyon nehéz... – tette hozzá az elnök.

A Törökszentmiklósi Befogad-­lak Állatvédő Alapítványnak egyébként már van egy új telepe, de jó ideje nem tudnak átköltözni. Az új helyen ugyanis még számos munkálatot kellene elvégezni ahhoz, hogy az a jövőben megfelelően elláthassa funkcióját. Csakhogy ez a jelenlegi nehéz helyzetben szinte lehetetlen.