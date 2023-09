Szép számú érdeklődőt vonzott szombaton az elszármazottak találkozója Zagyvarékason. Az egész napos programot a „Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében” TOP-os pályázaton elnyert forrásból valósították meg.

Délelőtt a templomi szentmisét követően a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár galériájában két helyi fotós munkáiból nyílt Zagyvarékas képekben címmel kiállítás, melyet nagy érdeklődés kísért. Kincses János Tamás éjjeli, Faragó Bence nappali felvételeken keresztül mutatta be a a települést.

Déltől a Kisszögben Polónyi László polgármester és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntőjével kezdődtek meg a szabadtéri programok. Az ebédet követően pedig néptáncosok léptek színpadra. Bemutatták tudásukat a helyi óvodás és általános iskolás gyerekek a Rákóczi Néptáncegyüttes ifjúsági csoportjával közösen, majd táncházról is gondoskodtak a rákóczisok. Led-falas kivetítővel a szabadtéri mozizás élményét élvezhették az egybegyűltek. A rendezvény vendégeként pedig a Smart Zenekar – két remek hegedűs közreműködésével – népi hangulatot teremtett koncertjén, ami azért is volt érdekes színfolt, mivel nem a népdalok képezik az együttes fő hangzásvilágát.

A Kisszögben kísérő programok gyanánt kirakodóvásár, helyi termékek bemutatója is várta a helyieket és az elszármazottakat, a különféle termékeket meg is lehetett kóstolni. Az ifjú korosztály kézműveskedhetett is.