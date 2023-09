A szolnoki egyesület Besenyszögi úti telephelyén kialakított, négyszer három méteres, százhúsz centiméter mély, vízforgatóval ellátott medencében – melynek vizét immár melegíteni is tudják – augusztusban megkezdődhettek a mozgásfejlesztő foglalkozások.

– Azért éreztük fontosnak, hogy hidroterápiát is biztosítsunk tagjainknak, érintett sorstársaknak, mert sok mozgássérült gyermek, de akár felnőttek is, a strandokat, fürdőket nem tudják igénybe venni vagy az ottani nyüzsgést elviselni, sokszor nagyon zavarónak érzik az épek vizslató tekintetét. Ugyanakkor nagyon hasznos számukra a vízben folytatott mozgástevékenység.

Nálunk azonban biztonságérzetet nyújtó környezetben, családtagjaik körében élvezhetik a hidroterápia, a fürdőzés örömét. A vízi foglalkozásoknak köszönhetően mozgásuk észrevehetően könnyedebbé, felszabadultabbá válik .

– Az sem elhanyagolható szempont, hogy egy-egy ilyen foglalkozás a kapcsolatépítést is segíti, nincs tömeg, a gyerekek vagy a szülők is nyugodt, családias viszonyok között tudnak ismerkedni, megbeszélni a problémáikat. Baráti, sorstársi közösségben tudnak pár órát eltölteni – fejtette ki Fehérváry Tünde, az egyesület elnöke, aki maga is kerekesszékes.

Azt is elmondta, ahhoz, hogy ne csak a legmelegebb nyári időszakban biztosíthassák a hidroterápiás lehetőséget, amikor a napsütés felmelegíti a medence vizét, szükség van a 10 kW-os medence hőszivattyúra. Így immár májustól októberig biztosíthatják a hidroterápiát.

Új szakmai projektjükben autistákat is megcéloznak.