Az egykori, világhírű rock and roll sztár, Elvis Presley örökzöld dalaiból hallhatott válogatást a szolnoki Kossuth tér közönsége szombaton kora délután. A különleges zenei produkcióban a My way és a Jailhouse rock is felcsendült Nádaski Attila előadásában. Az énekes világrekordot döntött, korábban 48 órán át, megállás nélkül énekelte Elvis dalait, ezzel Guiness-rekordot felállítva.