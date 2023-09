Százharmadik születésnapján, szeptember 22-én az önkormányzat nevében Kecze István polgármester és Demeter Jánosné települési képviselő otthonában köszöntötte Horváth Károly nyugalmazott kőművesmestert, aki 1960-ban költözött feleségével és lányával Kisújszállásra.

Keze munkáját több ház építése is őrzi a városban, de tevékenyen részt vett évtizedeken át a tanulói oktatásban is. Napjai nem telnek unalmasan, hiszen bár az ebédet ma már hordatja, de még bevásárol, ügyeket intéz legtöbbször autóval, de néha még kerékpárra pattan és úgy járja a város utcáit.

Lánya, Török Lajosné Julika pár házzal arrébb lakik, így vele naponta találkozik, unokáit Zoltánt és Lajost és a 18 éves dédijét ritkábban látja, mert ők vidéken élnek. Büszke rendőr unokáira, akik ha tehetik, mennek haza a papához.

Károly bácsinak két szenvedélye van még ma is, a rejtvényfejtés, naponta sudokuzik, s a jó időben kijár horgászni a kisúji horgásztóra, vagy a Berettyóhoz. Mint mondta ma már több a pecás, mint a hal tóban, de természet, a tiszta levegő, a csend megnyugtatja. S ha fogás is van, annak külön örül, bár a halakat odaajándékozza ismerőseinek. Udvarán zöldséget, gyümölcsöt termel ma is és nagyon szép a virágoskertje is.

A munka megnyugtatja és ahogy fogalmazott, egészségben is tartja, hiszen gyógyszert nem szed, orvoshoz is csak akkor jár, ha jogosítványt érvényesíttet.