Nem volt például ellenvetés abban, hogy a Kaán Károly út – Zagyva gáttól a székely kapuig húzódó szakasza – új burkolatot kap jelentős kormányzati és forráskiegészítő önkormányzati közös, mintegy 206 millió forintos támogatásból. E tekintetben dicsérendő a Nefag Zrt. hozzáállása az ügyhöz: miután a nagykunsági erdészeti és faipari gazdasági társaságnak a Kaán Károly út 71. szám alatt van a székhelye, a vállalat a tizenöt és félmillió forintnyi városi önerőt magára vállalta.

Abban sem volt nézeteltérés és azonnali zöld utat kapott, miszerint a Dr. Durst János úti Újvárosi Tanoda, a Malom úti Széchenyi Tanoda és a Tersánszky Józsi Jenő úti Szandaszőlősi Tanoda hosszabb idejű használatra kapja meg a várostól eddigi bérleményeit. A tanodákban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos igényű, valamint nehéz sorsú roma nemzetiségű gyerekek felzárkóztató tanítását, tehetséggondozását végzik, majdhogynem karitatív módon, szakpedagógusok.

Ellenvetések nélkül megszavazott előterjesztések: számos jogerős engedélyezési terv birtokában újabb, további szintre emelkedett a Szandaszőlőst elkerülő út, valamint Csáklya úti híd kivitelezése, ezúttal is újabb „papírmunkák” elvégzésére bólintott rá a testület; három városi szervezet – a Kodály Zoltán Iskoláért, a Pro Patria és a Vekerdi alapítvány – kap testvériesen megosztva összesen másfél millió forint támogatást; Szolnok ismét csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz.

Ha csupán ezen és ehhez hasonlóan „könnyed” napirendi pontok szerepeltek volna a csütörtöki ülésen, akkor fél óra alatt lezárult volna. A közgyűlés azonban kőkemény pártoskodó adok-kapokkal kezdődött, mely végül szégyenletesen felháborító személyeskedésbe torkollott. A szolnoki közösségi közlekedést érint első naprendi pont megtárgyalása, illetve az ezt megelőző, Ligeti József független képviselő kontra Györfi Mihály alpolgármester (MSZP) személyiségi jogokat sértő szócsatája közel két órás hasznos figyelmet vont el a hallgatóságtól.

Utóbbi konfliktus vélhetően a bíróságon fog folytatódni…

Szolnok 2017 óta halmoz tartozást a városban a közúti közösségi közlekedést ellátó Volánbusz Zrt. felé. Az adósságállomány mára mintegy 3,2 milliárd forint. A szolgáltatást a társaság úgy kívánná elvégezni, hogy Szolnok törlesszen. Az előterjesztés szerint erre mindig is hajlandó lett volna a város, ha lett volna erre pénze. Jelenlegi gazdasági helyzetében az előterjesztés arról szólt, hogy a 3,2 milliárd forintból az állam 820 millió forint „segélyt” nyújt az önkormányzatnak, melynek másfél milliárd forintos működési hitelfelvételt is engedélyez, míg a fennmaradó mintegy egymilliárd forintot a jövő évben ugyancsak kölcsönfelvételi kötelezettséggel teljesítené. Ezt az előterjesztést az ellenzéki kisebbség „nem” voksa mellett a többség megszavazta. Az elfogadott előterjesztés tartalmazza az ez év november elsejétől hatályos menetrend- és járatváltozásokat, a viteljegyek és bérletek közel 25 százalékos emelését azzal, hogy a tanuló összvonalas havi bérlet 30 százalékkal csökken. Ezáltal a helyi autóbuszok eddigi átlagos évi 2,4 millió kilométernyi futásmennyisége százezer kilométerrel csökken, míg az önkormányzat éves fizetési kötelezettsége is közel százmillió forinttal lenne kevesebb.