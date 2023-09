A kínaiak részéről Zhong Lang asszony, aki az Anhui tartományi fejlesztési és reformbizottságtól érkezett, megköszönte a meghívást, a delegáció tagjainak bemutatását követően egy tartományukból ízelítőt adó videót vetítettek le. Elmondta többek között, hogy Anhui Kína középső részén található, gazdaságilag egyik legfejlettebb régió, 140 ezer négyzetkilométeren helyezkedik el, 67 millió lakosa van, 16 nagyvárosa van, többek között Bengbu is itt található. A tartomány tavalyi éves GDP-je 660 milliárd dollár volt. Két városuk is komoly vasúti csomópont. Beszélt a gazdaságuk szerkezetéről is, többek között arról is, hogy a globálisan gyártott laptopok tíz százaléka, a kijelzős képernyők mintegy húsz százaléka Anhuiban készül. Gazdasági törekvéseikről is képet kaphattak a jelenlévők. Hangsúlyozta, Magyarország és Kína hagyományosan baráti országok.

Említette, az ipari parkban is sikerült beszélgetni az ottani kollégákkal és Andrási Imre igazgatóval is.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is szólt Szolnok gazdasági fejlődéséről, célkitűzéseikről

A találkozó együttműködési megállapodás aláírásával zárult, mellyel szorosabbra fűzik a két térség kapcsolatát, és mint Zhong Lang megjegyezte, ez remélhetőleg hozzájárulhat a szolnoki gazdasági élet felvirágoztatásához is.

