Elmondta, hogy szeptember elsejétől vármegyénkben is elindult az új ügyeleti rendszer, jelenleg vármegyénkben 9+1 telephelyen működik ügyeleti ellátás, +1 telephely pedig a gyermekek ellátását biztosítja. Hétköznap 16 órától 22 óráig, hétvégén 8-tól 14 óráig háziorvosok biztosítják ezt az ellátási formát.

Este 22 órától másnap reggel 8 óráig a mentőszolgálat által szerződött orvosok és mentőtisztek ügyelnek, akik hétvégén is 14 órától másnap reggel 8-ig fogadják a hívásokat, de akkor már csak 4+1 telephelyen.

Az előadás alatt a doktornő azt is prezentálta, mi történik az 1830-as telefonszám tárcsázásakor. Azt is kipróbálták, elérhető-e a segítség, ha valaki vészhelyzet esetén nem a 112-es számot, hanem a régi 104-et hívja. Beszélt többek között egy, még kialakulóban lévő, plusz telefonos szolgáltatásról: a konzultáns orvosi segítségről is.

Az összejövetelen szó volt az okostelefonra letölthető segélykérő applikációról is. Emellett beharangoztak őszi egészségmegőrzési programokat is. Szolnokon októberben például szerveznek a városházán Gondosóra használatát ismertető interaktív programot, lesz családi egészségnap a városi sportcsarnokban, hamarosan pedig kezdődnek a Szépkorúak Akadémiájának előadásai is. A doktornő is hívta az időseket az általa kezdeményezett programokra.

A Podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.