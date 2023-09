A nap folyamán többször is beindításra került egy AS-62 tipusú repülőgépmotor, amely az An-2-es szállító gépeken működött. A RepTár udvarán gyerekek, felnőttek egyaránt játszhattak a lézerharc pályán. Ezen kívül első alkalommal egy különleges fegyverkiállítást is láthattak a jelenlévők, de megtalálhatók voltak az RC Tank Fórum képviselői is.