Virág, palánta és vetőmag börzét tartanak szeptember 30-án Abádszalókon.

Közös turisztikai fejlesztésben gondolkodik Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka és Tiszakürt. Összefogással lendítenék fel a vendégéjszakák számát, mindemellett programokat, kikapcsolódási lehetőségeket kínálnának. Jelenleg összegyűjtik a már meglévő attrakcióikat, hogy utána nekiállhassanak a következő lépések megtervezésének.

A hagyományos kakas mellett fürj és emu is került a bográcsokba a Szárnyas ételek főzőversenyén Cibakházán. Szombaton délután kulturális programokból sem volt hiány a Nádas Vendéglő és Rendezvényházban.

Nem adott elsőbbséget a jászapáti sofőr, elütötte az elektromos kerékpárost.

Nagy hagyománya van Tiszakürtön a szüreti felvonulásnak és mulatságnak, az idei menethez huszonhat fogathajtó csatlakozott szombaton.

Két kombájn is kigyulladt hétfőn vármegyénkben. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat.

Földi úton történű szúnyoggyérítést tartanak szeptember 13-án, szerdán a napnyugta utáni órákban Zagyvarékason. Kedvezőtlen idő esetén a csípős rovarok ritkítását egy nappal később ejtik meg.

Cigarettával, gyerekjátékkal, könyvvel, tamponnal, sőt nedves törlőkendővel is találkoztak már a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársai a szennyvízátemelő telepeken. Bár a hulladékféleségek nem megfelelő elhelyezése és a víztakarékosság terén sok még a tennivaló, a térségi adatok pozitív tendenciát mutatnak. A vízfelhasználás aggályos pontjairól és a lehetséges megoldásokról Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő podcastjében kérdezte Tulok Mátyást, a társaság PR és Marketing osztályának vezetőjét.

Az oldalára borult egy személyautó a 4-es főúton, Kisújszállás közelében, a 144-es számú kilométernél – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóosztálya.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrök az elmúlt héten összesen tizenegy ittas járművezetővel szemben kezdeményeztek eljárást. Közülük tíz sofőr gépi meghajtású járművel közúton, míg egy a vízen közlekedett alkoholos befolyásoltság alatt.

Helybe viszi a szűrővizsgálatokat a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézete, a szakemberek ezúttal Tiszatenyőre látogatnak el a Négy keréken az egészségért, a korai diagnózisért! nevű program keretében.

Elkészült az ötezredik kocsiszekrény is a Stadler szolnoki üzemében. A vasúti járműgyártó cégcsoport emellett más tekintetben is jelentős mérföldkőhöz ért. Kormányzati támogatással ugyanis mintegy 17 milliárd forintból fejlesztheti gyártási kapacitásait a vállalat. A hírt kedden délelőtt ünnepélyes keretek között jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy jászberényi férfivel szemben, aki a 112-es segélyhívón keresztül háromszor is robbantásokkal fenyegette meg a rendőrséget.

Nagy napra ébredtek Szolnokon a Kertvárosban működő Oltalom Idősek Otthona lakói.

Egy önkormányzati támogatásának köszönhetően közel 10 millió forint értékben támogatták a rászoruló családokat – árulta el hírportálunknak Balogh Gyula, a település polgármestere.

Döntéshelyzetbe, döntéskényszerbe hozták a forgószárnyasok személyzetét, így tudták őket a legdrasztikusabb módon fejleszteni a Mátrában tartott minapi gyakorlaton.

Információink szerint egy nő életét vesztette, miközben saját kocsija visszagurult a házuk udvarán, Törtelen.

A napokban már egy kisebb távcsővel is látható az az égi vándor, melyet alig egy hónapja fedezett fel egy japán amatőr csillagász. A Nishimura üstököst a Föld északi féltekéjén a hajnali órákban, közvetlenül napkelte után lehet megtekinteni szeptember 17-ig, ezután kezd majd távolodni a Naptól. Segítünk, hogy hol érdemes keresni a nem mindennapi égi jelenséget.