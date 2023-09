Megérkeztek az épülő bölcsődébe az új játékok. A termet már kialakították, ahogy a vizesblokk is elkészült. A helyiségeket hamarosan berendezik, így az eszközök is a helyükre kerülhetnek. Nemrégiben a csépai minibölcsőde felvételi eljárásának menetét is kihirdették. Pintér Csaba Gábor polgármester úgy tudja, a létszám feltöltésével nem lesz probléma, a pedagógus állásra is volt már érdeklődő.