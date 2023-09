Egy, a kritikus állapotú betegek megfigyelésére, állapotuk folyamatos nyomon követésére szolgáló monitort, valamint egy magzati szívultrahang figyelőt szerzett be adományokból a Törökszentmiklósi Mentőalapítvány a Törökszentmiklósi Mentőállomás számára. Utóbbi azért is fontos mert egyre többször szállítanak be a mentősök szülő anyákat a kórházakba.

Az eszközök értéke több, mint 1.2 millió forint, beszerzésüket a törökszentmiklósi önkormányzat, vállalkozások és magánszemélyek is támogatták.