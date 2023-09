Kedden ünnepélyes keretek között adták át a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda újraindításának 28. tanévében, a Kálvin utca 2. szám telephelyén elkészült új beruházást.

Földváriné Simon Ilona Anna igazgató köszöntőjében felidézte a több mint 200 éves iskola jelentősebb állomásait, a beruházás létrejöttét, s szólt arról is, hogy szeptemberben 520 gyermek és 40 dolgozó tartozik az intézményhez, melyben a nyáron 60 millió forint értékben eszközbeszerzést is végrehajtottak az új épületegység és a rekortán pálya építése mellett.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő idézte fel egykori, 1974. szeptember 1-jei iskolakezdési élményeit az akkori Kálvin 2-ben, majd arról szólt, hogy azóta mennyit fejlődött az intézmény, mely jelenleg egyházi fenntartásban van. A sportolási lehetőségek az új rekortán pályával 21. századi körülményeket biztosítanak a diákoknak.

Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke, mint egykori refis szülő, szintén elismeréssel szólt az iskola eredményeiről. Mint elhangzott, a most átadott beruházás jól illeszkedik a vármegye törekvéseihez, hogy minél jobb feltételek között tudjanak tanulni a diákok.

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere köszöntőjében szintén elismeréssel szólt a beruházásról. Mint elhangzott, Karcag fejlődik, s az oktatási intézményei is megújulnak, hiszen az elmúlt években református óvoda, katolikus óvoda épült, most készül az új bölcsőde, nemrég adták át a Szent Pál Marista iskola új épületét, most pedig újabb iskolai beruházás fejeződött be. A refisek nemcsak egy modern pályát kaptak a rossz minőségi aszfaltpálya helyett, hanem egy korszerű új épületegységet is, benne szertárt, öltözőt, vizesblokkot és egy multimédiás szaktantermet. Az önkormányzat nevében egy festményt nyújtott át az igazgatónak, jelezve milyen volt és milyen lett az iskola.