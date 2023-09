A Vakok és Gyengénlátók Csongrád-Csanád Vármegyei Egyesülete rendszeresen szervez olyan programokat, ahol látássérültek is belekóstolhatnak a repülés élményébe. Nem csupán a helyi szervezet tagjai, de az ország más részein működő látássérült egyesületek tagjai is részt vehetnek már ezeken az alkalmakon.

– Szegeden repülhettem júliusban motoros sárkányrepülőn, két alkalommal is. Nagyon élveztem – osztotta meg élményeit Erika.

– Ott dolgozik két olyan pilóta, aki már három éve reptet látássérülteket. Ahogy megérkeztünk a szegedi repülőtérre, a hangárba mentünk, ott a sárkányrepülőt meg lehetett tapogatni, hogy legyen róla benyomásunk. Elmagyarázták a működését is: hátul található a motor, irányítani meg egy trapézzal lehet, amit én is megfoghattam. Ilyen géppel 1000-1100 méter magasba szállhatunk fel. Kétszemélyes motoros sárkány volt, egyszemélyes nyilván szóba sem jöhet esetünkben.

Én hátul foglaltam helyet, előttem ült közvetlenül a pilóta. Be voltam kötve, de teljesen nyitott a gép, nagyon szabad élményt nyújtott.

– Ahogy megindultunk a kifutón, a testemben éreztem a sebességet, az erőt, amely belepréselt az ülésbe, a szembe fújó szelet. El tudtam képzelni azt is, mi lehet alattunk, milyen kicsik a házak, a fák. Persze látni nem láthattam, de maga a tudat is izgalmas, hogy fent vagyok magasban, ez egy kicsit félelmetesnek is tűnt. Az is érdekes volt, hogy a lenti nagy meleg után fent csak 16-17 Celsius-fok volt, leérkezve pedig megint megcsapott a hőség. Első alkalommal fel is vetettek velem egy felsőt. Másodjára már elutasítottam, érezni akartam ezt a hőmérsékleti változást is, ennyi hűvöst pedig minden további nélkül elviselek. Nagyon élveztem a repülést, amúgy is az a fajta vagyok, aki kedveli az extrémebb dolgokat – mondta Erika.

Azt is elárulta: a pilóta még azt is megengedte, hogy kicsit vezesse a gépet, ami szintén maradandó élményt nyújtott.

Ezen a nyáron nem csak a sárkányt, de a vitorlázórepülést is volt szerencséje kipróbálni. Ugyanaz az csongrádi egyesület szervezte ezt a repülési lehetőséget is, csak nem Szegeden, hanem Szentesen.

Pintér Erika tavaly a helikopteres repülést is megtapasztalhatta Szolnokon, az szintén egy másfajta élmény, nagyon hangos, érezni lehet a rotor erejét. Ám további vágyakat is dédelget, azon kívül, hogy sárkányozni is szívesen elmenne újra. Mint mondta, egy ideje foglalkoztatja az is, milyen lehet az ejtőernyőzés.

– Egy tandem ugrást még szívesen kipróbálnék! – hangoztatta.