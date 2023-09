Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

Szolnoki Területi Vérellátó

Szolnok, Tószeg út 21.

Telefon: +36 56 503 782

Véradási időpont:

Szeptember 19. 08:00 – 15:00

Szeptember 20. 10:00 – 17:00

Kiszállásos véradások:

Kenderes, Művelődési Ház (Szent István út 33.) szeptember 19. 09:00 – 12:00

Kisújszállás, Vigadó Kulturális Központ (Szabadság tér 7.) szeptember 19. 13:00 – 17:00

Karcag, Déryné Művelődési Központ (Dózsa György u. 5-7.) szeptember 21. 09:00 – 13:00

Jászágó, Általános Iskola (Jókai Mór u. 14.) szeptember 22. 09:30 – 12:00

Jászjákóhalma, Gazdakör (Bajcsy-Zsilinszky út 9.) szeptember 22. 13:30 – 16:30

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.

Tudta?

A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is, mivel a véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket meg is vizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz.

Országos Vérellátó Szolgálat