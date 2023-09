Jó hírekről számolt be Hegyes Zoltán a tiszazugi nagyközség polgármestere a bölcsőde építése kapcsán.

– Komoly stáb van jelen a helyszínen, a gépészeti és villanyszerelési feladatokat végzik, szépen halad a belső burkolás is – sorolta.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk új közbeszerzési eljárást kellett kiírni, a korábbi kivitelezővel szerződést bontottak.

– Olyan hibák voltak, ami miatt a jelenlegi kivitelezőnek visszabontással kellett kezdeni a munkát. Például nem megfelelő gipszkarton helyeztek fel korábban vagy éppen bizonyos gépészeti elemek kimaradtak. De pont ezek miatt volt alacsony készülségi szint meghatározva – fogalmazott.

Hetek mentek el azzal, hogy a kivitelezés visszafelé haladt. A beruházás gördülékenységét néhány hónapja egy önkormányzati biztos felügyeli.

– Több esetben is jelezte a biztos, hogy kicsit elakadtak a munkálatok, vagy éppen egyeztetésre volna szükség a kivitelező, a tervező és a műszaki ellenőr között. Két alkalommal is hívtunk össze soron kívüli megbeszélést, hogy ezeket az akadályozó tényezőket elhárítsuk – számolt be a kezdeményezés eredményességéről.

A pályázattal év végéig kell elszámolni az önkormányzatnak.

– Februárig szeretnénk át is költöztetni a meglévő eszközöket. Úgy gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor március elsejétől a gyerekek már az új bölcsődébe járnak majd – emelte ki.

A beruházás befejezésének pénzügyi akadálya sincs.

– Forrásemeléssel fordultunk az irányító hatósághoz, amelyet jóváhagytak, már rendelkezésre is áll a 65 millió forint, várhatóan a teljes költség így 330 millió lesz – összegezte a számokat Hegyes Zoltán.