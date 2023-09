– A kollégáimmal mindent megteszünk azért, hogy lakóink boldog időskort töltsenek el nálunk – mondta hírportálunknak a díjazott, akit meglepetésként ért az elismerés, amit az elmúlt 31 évben a szociális területen, egy munkahelyen végzett munkájáért kapott.

Karcagon végeztem a Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában ápolónőként. Az idősek szeretetét, a gondoskodást otthonról hoztam. Szüleim ápolták az ő szüleiket és ezt láttam, ebben nőttem fel. Szeretem az időseket, amit én nyújtok feléjük szeretetet, támaszt, vigaszt, azt tőlük mind visszakapom

– állítja Szűcs Zsuzsanna, aki munka mellett tanult, Nyíregyházán végzett az Egészségügyi Főiskolán általános szociális munkásként, majd ott szakvizsgázott idősellátásból, szociálgerontológus végzettséget szerzett, illetve a mesterképzést is ott végezte.

Az, hogy az intézményi ranglétrát végigjárta, segít vezetői munkájában is.

– Nagyon fontos, hogy az ápolási részlegről kerültem ki, előbb részlegvezető lettem, majd intézményvezető ápoló és 2019-től vagyok intézményvezető. Az intézményünk nem csak az idősotthonból áll, van alapszolgáltatásunk, házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás időseknek, demenciával élő személyeknek, pszichiátriai és szenvedélybetegeknek. Ide tartozik a család és gyermekjóléti szolgálat, a városi bölcsőde is.

– Az otthonban egyre több a krónikus, a fekvőbeteg, a demenciával küzdő idős. Pár éve még több fent járónk volt, akikkel a városi programok mellett jártunk nyaralni, kirándulni is. A koronavírus-járvány után végre újra indulhatott az élet, most nagy feladat elé nézünk, jövő csütörtökön egész napos szüreti mulatságot tartunk, lesz hintózás, zenés torna, a finom ebédet bográcsban főzik a szakácsok az udvaron, ami látvány lesz az időseknek is. Nagyon jó a kapcsolatunk a családokkal, a környező idősotthonokkal, a várossal, rendszeresen jönnek óvodából, iskolából gyerekek, jól működik a generációk közötti kapcsolattartás – sorolta Szűcs Zsuzsanna, aki számára a kikapcsolódást az olvasás, kirándulás jelenti és szüleivel is napi a kapcsolata.

Az intézmény új főnővére augusztus 21-e óta Bojtiné Kurucz Rózsa, aki Karcagról érkezett, ott is egészségügyi intézményben dolgozott.

– Az első hónapom sok izgalommal telt, nagy kihívásnak érzem a feladatom, de szeretem a kihívásokat. Céljaim eléréséhez minden segítséget megkapok itt és az idősek is elfogadtak – árulta el a főnővér, aki a szüreti mulatságról egyeztetett az intézményvezetővel ottjártunkkor.