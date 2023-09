Az óvoda kapuján belépve a színes alkotásokkal dekorált udvar látványa fogadott bennünket, így természetesen nyomban rákérdeztünk, kinek az ötlete volt a figurák legyártása. A fán lógó majom, az előkertben napozó hattyúk és a bandukoló oroszlán is mind, egytől egyig műanyag flakonokból, virágcserepekből, kupakokból és kidobásra szánt műanyag tárgyakból készült, így környezettudatos szemléletre is utalnak.

– Nálunk az egész család nagyon kreatív – mesélte Varga Istvánné Emma dajka.

– A legtöbbször az internetet böngészem, valahogy így kaptam ihletet az állatfigurák elkészítéséhez is. Szeretem az ilyesfajta tevékenységeket, bár sokat köszönhetek a kollégáimnak is, akik maguk is besegítettek a munkába. Általában ezeknek a játékoknak az elkészítése nem olyan bonyolult feladat és nem is igényel különösebb kreativitást, így bárki meg­alkothatja őket akár a saját otthonában is.

A gyerekek nagyon szeretik, nézegetik és az ügyesebbek, akik tudnak rájuk vigyázni, akár játszhatnak is velük.

Az újrahasznosítás kiváló módja annak, hogy kevésbé károsítsuk a természetet. Számos általunk elkészített játék vesz le terhet a környezetünk válláról.