A szabadságharc még élő szolnoki részvevőit, illetve leszármazottait, rokonait, valamint egykori nemzetőröket is köszöntöttek szerdán a szolnoki városházán, az ’56-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen.

A rendezvényen a történelmi eseményeket a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulói idézték meg.

– Sajnos, sokkal kevesebben vagyunk már, mint évekkel ezelőtt – kezdte beszédét Szalay Ferenc polgármester, aki arról beszélt, olyan forradalomról van szó, amit egy olyan nemzet vívott, fiataljaival az élen, amelyik ki merte mondani, hogy elég volt az elnyomásból. De az is fontos, hogy a barikád egyik és másik oldalán is magyarok voltak.

– De a legfontosabb, hogy egy nemzet vagyunk, egy vérből valók vagyunk, magyarok – hangsúlyozta a polgármester. Felidézte, hogy volt olyan idő, amikor Szolnokot kis Moszkvának nevezték, de az 56-os forradalom idején itt is nagyon komoly megmozdulás volt, itt állomásozott az a kétszáz tank is, amely Budapestre indult a forradalom leverésére.

Dr. Szalóki István veteránt (jobbra) köszönti Szalay Ferenc

Fotó: Kovács Berta

A még élő veteránok, illetve hozzátartozók emlékérmet vehettek át a polgármestertől, mellé pedig az önkormányzat ajándékát.

Andrási Lászlóné édesapja, nagybátyja és keresztapja emlékét őrzi ’56-ról.

– Nagybátyám a közlekedési kar dékánja volt, a fiatalok hívták magukkal, majd a Szolnoki Rádiót is rábízták, hogy közvetítsen az eseményekről. Utána őt is börtönbe zárták, öt évet kapott eredetileg, végül három és fél évet ült. Sokáig buszsofőrként dolgozott a jogi diplomájával, munkanélküli is volt. Öregségére ő is megnyugodott, nem haragudott már senkire, de nem felejtette el soha a történteket. Keveset mesélt a börtönéletéről, úgy éreztük, ezt magában lerendezte – idézte fel röviden a történteket Andrási Lászlóné.

Az ünnepi hangulatot pezsgővel is erősítették, melyhez dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő mondott köszöntőt.

– Szeresd a hazád, szeresd a szabadságot! Élj tisztességesen és becsületesen, akkor „a haza fényre derül” – foglalta össze a szabadságharc tanulságát egy Kölcsey versből vett idézettel idézettel megfűszerezve dr. Szalóki István veterán.