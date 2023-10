– Magyarországon ma már egy nőnek sem kellene méhnyakdaganatban meghalnia, vagy szenvednie – hangsúlyozta a témával kapcsolatban dr. Bani Ferenc, szolnoki szülész-nőgyógyász. A szakember kiemelte, a méhnyakrák egy nagyon alattomos betegség, ezért az oltás mellett fontos lenne igénybe venni az évenkénti citológiai szűrést.

Nagyon elkeserítőek a magyar adatok, az európai átlaghoz képest ugyanis háromszor több nő hal meg méhnyakdaganatban. Svédországban például jóformán elfelejtették ezt a betegséget, mert tudatosan állnak hozzá a nők és a férfiak az oltáshoz és a szűrővizsgálatokhoz.

– De az is egyértelművé vált, hogy Magyarországon is csökkent az esetek száma a hetedik osztályban ingyenesen kérhető védőoltások miatt. A méhnyakműtétek, konizációk száma is csökkenő tendenciát mutat. Azt látjuk, hogy mióta elérhető az oltás, legalább 20-30 százalékkal csökkent ezen beavatkozások száma – mondta a tapasztalatokról az orvos.

A felfedezésért, miszerint a méhnyakrákot az esetek nagy százalékában a humán papilloma vírus okozza, 2008-ban Harald zur Hausen német virológus kapott Nobel-díjat. Azóta kiderült, a vírus nem csak méhnyakrákot okoz, hanem nemre való tekintet nélkül például a szeméremtest területein is okozhat daganatos elváltozásokat, továbbá a torok és garat daganatokért is felelős lehet. Ezért hetedik osztályban már nem csak lányoknak, hanem 2020 óta fiúknak is javasolják az ingyenes védőoltást, hiszen ők is veszélyben lehetnek.

Az immunválasz ugyanis akkor a legjobb, amikor még nincs szexuális aktivitás, de a vakcina felnőttkorban is ajánlott tekintettel arra, hogy egy felnőtt, akár férfi, akár nő többször is megfertőződhet. A receptjét a háziorvosnál, vagy a szülész-nőgyógyásznál lehet kérni, ekkor már fizetni kell érte a patikában, nem is keveset, körülbelül 50 ezer forintba kerül egy kilenc komponensű vakcina, a teljes védettséghez három oltásra van szükség.

Az idei tanévben több, mint 2000 gyermek kap védőoltást a vármegyében

A HPV elleni védőoltást igénylő, személyes adatokkal kitöltött és aláírt nyilatkozatot országosan szeptember 11-ig kellett visszajuttatni az iskolákba.

– Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a 2023/2024-es tanévben a 7. osztályba járó 3235 tanuló közül 2397 fő, 1243 leány és 1154 fiú szülei,gondviselői igényelték a térítésmentes HPV elleni védőoltást gyermekük részére. Az előző évekhez képest minimális mértékben emelkedett az oltakozási hajlandóság. Tekintettel arra, hogy a HPV elleni védőoltás nem kötelező, a 74 százalék feletti oltottsági arány igen jónak mondható – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal.