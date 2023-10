A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2004-ben alakult, jelenleg tizennyolc település alkotja. Megalakulásakor alapvető cél volt, hogy a társulásban résztvevő településeken elérhetőek legyenek a magas színvonalú közszolgáltatások. A szociális és gyermekjóléti ellátások biztosítását közel hatszáz munkatárs végzi, akik több mint tízezer fő részére nyújtanak rendszeres ellátást. 2014 óta minden évben megrendezik a kistérség napját, amikor megköszönik a szociális területen dolgozók áldozatos munkáját. Az idei volt a kilencedik alkalom.

Azért lehet ilyen hosszú időn keresztül végezni és jól végezni ezt a munkát, mert olyan emberek dolgoznak ebben a társulásban, amilyenek most itt ülnek – kezdte köszöntőjében Szalay Ferenc polgármester, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tanácsának elnöke, megköszönve a társulás dolgozóinak munkáját. – Az önök munkája nemcsak az adott településnek szól, hanem egy nagy közösségnek, mindannyiunknak

– emelte ki az elnök.

Szalay Ferenc a továbbiakban a felelősségről és a biztonságról szólt.

– Nagyon fontos a biztonság, különösen most, a mai világban. És ezt a biztonságot a társulásban dolgozó emberek, vagyis önök adják meg az ellátottaknak. Önöknek meglehetősen nagy a felelősségük, s ezzel együtt teszik a dolgukat. Mindez azt is bizonyítja, hogy ha összekapaszkodunk, akkor meg lehet oldani a problémákat. Azt hiszem, a társulás jól vizsgázott ebből – mutatott rá a társulás elnöke, aki a települések polgámestereinek is megköszönte a munkát.