– Sajnos az elmúlt években több alkalommal történt kazánokhoz köthető káresemény, például 2021 januárjában Karcagon égett le egy kazánház. Ugyanebben az időszakban egy vegyes tüzelésű kazán robbant fel Szajolban. 2019 szeptemberében szintén kigyulladt egy kazánház Cibakházán, a tűz a bent tárolt éghető anyagok miatt a födémszerkezetre is átterjedt – sorolta az elmúlt években a kazánok miatt történt baleseteket Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.

Mint hangsúlyozta, a fával fűtött lakások esetében a tüzek megelőzése érdekében fontos, hogy a tüzelőt és egyéb éghető anyagokat tárolják távolabb a fűtőeszköztől, a kipattanó szikrák ellen pedig elengedhetetlen a szikrafogó használata. Emellett a nedves fával vagy a szeméttel fűtést kerülni kell, mert ezek fokozzák a kéményben a korom és kátrány lerakódását, ami könnyen meggyulladhat.

Minden nyílt égésterű készülék biztonságos működtetéséhez két feltétel kell: az egyik a légellátás, a másik pedig az égéstermék biztonságos elvezetése

– hangsúlyozta Lukács Alajos, mesterfokozatú tüzeléstechnikai szakember, aki már több mint 50 éve dolgozik a szakmában.

Mint elmondta, a vegyes tüzelésű kazán környezete, például a kazánház, mindenképpen szellőzzön, nem szabad légmentesen lezárni. A kémény tisztasága is különösen fontos, ezt a kéményseprők ingyenesen ellenőrzik. A családi házban lakóknak hívni kell, a társasházakba automatikusan mennek a kéményseprők, akik indokolt esetben ki is tisztítják a kéményt.

– Fontos, hogy legyen levegő a kazánházban, fontos a kémény teljesítménye és a huzata, vagyis legyen tiszta, ahogyan a kazán is. Nagyon sok esetben előfordul, hogy nem megfelelő tüzelőanyaggal fűtenek. Például hogy nedves a fát, hogy műanyagot, festékes, bontott bútorokat is eltüzelnek. Ezeket nem szabad, csak a kazánba való tüzelőanyagot lehet égetni. Így kerülhetjük el azt, hogy elkátrányosodjon a kazán és a kémény is. Ha ez megtörténik, a tisztítást mindenképpen bízzuk szakemberre – hangsúlyozta.

Mint megtudtuk, minden kazán esetében megadja a gyártó, hogy mekkora nyomás alatt üzemelhet. Kétféle fűtési rendszer van, nyitott, és zárt. A nyitott rendszer egy tágulási tartályon keresztül érintkezik a légkörrel. Erre azért van szükség, mert ha az üzemeltető nagyon megrakja a kazánt, akkor hirtelen sok hő fejlődik, és ha a fűtési rendszer nem tudja elvezetni, a kazánban lévő víz felforrhat. A forrás során a víz egy része elgőzölög, ami óriási nyomást, majd robbanást okozhat a kazánban.

Mint azt a szakember elmondta, tapasztalata szerint van olyan vegyes tüzelésű kazán, ami csak nyitott fűtési rendszerrel működhet, mégis zárt fűtési rendszerre teszik, melyen például már működik egy gázkazán is. A rendszer ezt a terhelést már nem bírja el.

Amennyiben zárt rendszerben működik egy vegyes tüzelésű kazán, akkor megfelelő méretű biztonsági szeleppel, és megfelelő űrtartalmú tárolási tartállyal kell ellátni. Hogy mekkorával, azt egy épületgépész tudja kiszámolni.

– Gyakran tapasztalom, hogy van egy gázkazánnal felszerelt fűtési rendszer, melybe bekötnek egy vegyes tüzelésű kazánt is. Ezt beteszik a kamrába vagy az alsó épületbe, de túl vékony csővel kötik be a rendszerbe, ami szintén problémát okozhat a víz keringetésében. Érdemes tehát a beszereléskor is mindenképpen szakemberhez fordulni – hangsúlyozta Lukács Alajos.