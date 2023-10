Az április 15-től szeptember 30-ig tartó védekezési szezonban vármegyénkben is jó szolgálatot tett a Jéger. Bár a jégkármérséklő rendszer sem tudja teljesen megakadályozni, hogy jégeső alakuljon ki, a generátorokkal a felhőkbe juttatott ezüst-jodid révén hatékonyan csökkenthető a jégszemcsék mérete és vele a várható kár.

A NAK vármegyei szervezetétől megtudtuk, vármegyénkben összesen 6620 üzemórára kellett bekapcsolni a vármegyénk 53 pontján működő generátorokat.

Viharos nyarat tudhatunk magunk mögött. Míg idén Európa több országában és Észak-Amerikában is kimagaslóan sok jégkár keletkezett, addig hazánkban a jégkármérséklő rendszernek köszönhetően csak jóval kisebb kárt okozott a jégverés.

A tavalyi rendkívül aszályos évet követően idén jelentősen több csapadék hullott, többször alakultak ki heves zivatarok, amelyeket esetenként jégeső is kísért. Szűkebb régiónkat ugyan a komolyabb zivatarok többsége elkerülte, itt is voltak olyan területek, ahol lokálisan igen intenzív volt a csapadék és jég is hullott. Igen korán, már áprilisban munkát adott az időjárás a Jégernek, és még szeptember második felében is kialakultak zivatarok, helyenként jégesővel.

A védekezési időszakban szűkebb régiónkban összesen 894 hektárra jelentettek jégkárt.

Az év hátralévő részében elvégzik a rendszer karbantartási munkálatait, felkészítve a jövő év tavaszán induló 2024-es védekezési szezonra.

Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)